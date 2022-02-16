疫情肆虐，樹德科大藝術管理與藝術經紀系畢業製作推出「抱歉，花花世界」系列。該系系主任丁亦真說，疫情也是給學生最好的素材，藉此提醒學生要做好萬全準備，除希望疫情好轉外，也已經做好線上展出的預案。

「抱歉，花花世界」代表連結樹科大應屆畢業生與大眾所建構的世界，其4檔製作分別為《咪卡與波波的浪浪之旅》、《海波浪搖滾》、《瑞成美術館》、《一枝B》。

除展演製作外，還有另一組撰寫論文研究的《消費認同理論與台灣表演藝術演出票卷再購行為之分析研究》。丁亦真說，這是學生剛好去知名的表演團體實習，所以想要嘗試探討此領域。因為疫情，線上觀看已經是個大趨勢，她勉勵學生與時俱進，

她認為，藝管人應有足夠的雅量來接受他人給予自己的評語及建議。每次參與會員大會，都是透過階段性報告來檢視學生是否有將其所學變成未來所用。丁亦真也鼓勵大四學生能夠在畢業製作的過程當中，學習到未來自己想要成就的事情。