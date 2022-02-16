前國王、溜馬隊後衛泰瑞克伊凡斯（Tyreke Evans）終於解禁了，他在2019年5月因為被查出使用違禁藥物（當時溜馬季後賽已經結束）遭處以兩年禁賽，到現在將近3年了，照理他在2021年就可回歸。無論如何，聯盟正式於2月15日對伊凡斯敞開大門，他可以藉著自由球員身份尋找球隊簽約。

伊凡斯今年32歲，他曾經是有名的猛將，2009年選秀第4名（國王隊），年度新人王，菜鳥球季就繳出場均20.1分、5.3籃板、5.8助攻。這個成績（新人球季20-5-5）史上僅有4人達到，前3位的羅伯生（Oscar Robertson）、麥可喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）都是殿堂級人物。

2013年，伊凡斯在三方交易案中被賣給鵜鶘，他的攻擊火力不復新人球季神勇，他在2017年被賣回國王，取得自由球員身份後與灰熊簽約，該季他幾乎重拾早年的戰鬥力，並且可以看出外線投射的進步。隔年他加盟溜馬，球季結束後爆發禁藥事件，當時他29歲並且已經是自由球員。

伊凡斯被處罰的原因是「藥物濫用」，而不是使用增進體能的強化藥物，聯盟沒有公布他用藥的詳情，只知是比大麻製品更強的迷幻藥物。如今季中交易大限已過，需要補強後場的球隊可能找上他。伊凡斯是聯盟第2位因藥物濫用被禁賽又回歸的球員，前一位是「鳥人」克里斯安德生（Chris Andersen）。

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