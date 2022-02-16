身為明星、進演藝圈成為公眾人物，年輕貌美是標配，但有些藝人擁有硬底子真功夫，在螢光幕前表現歷久彌新，每個時期有不同的魅力，就如香港資深女星陳曼娜，年過7旬仍活躍於演藝圈，最近還接演電視劇，飾演重男輕女的奶奶角色，靠精湛演技受到矚目，而陳曼娜不只演技聞名，她靠自己成為富婆的故事，也為人所津津樂道。

陳曼娜21歲才進入藝員訓練班進而出道，長期在電視圈耕耘，成為小螢幕的知名甘草人物，演出如《十月初五的月光》、《同事三分親》、《團圓》、《結分謊情式》等經典港劇，1985年起她在《開心鬼》系列電影扮演校長，讓人印象深刻。

事實上今年已經75歲的陳曼娜，這10年已過著退休生活，但沒有退出演藝圈，而是有適合、喜歡的劇本才接，日子過得滋潤愜意，而這樣的生活全是靠她自己，陳曼娜早在生下女兒後就離婚了，曾笑稱「一朝被蛇咬」，無意再找另一半，恢復單身後是靠自己聰明投資累積財富，成為圈內知名富婆。

陳曼娜如今獨居於紅勘70坪空中豪宅，坐擁270度維多利亞港無敵海景。(翻攝自Manna Chan臉書)

據《香港01》報導，陳曼娜的理財法，是趁SARS、金融風暴時進入房市，買房當投資，房子出租她當包租婆，曾有報導指出她買賣房屋11次，包含知名豪宅鴨脷洲深灣軒和紅磡海名軒，2004年又以1400萬港幣(約台幣5069萬元)賣出自住的九肚山寶柏苑豪宅，她曾上節目笑談自己投資沒失敗過，近年香港房價太高她就沒出手，轉投資海外房產，相傳她身家早破億。

如今陳曼娜偶爾接戲，不時透過社群帳號分享生活，她現在獨居在紅磡70坪空中豪宅，不僅裝潢大氣奢華，還坐擁270度維多利亞港無敵海景，她經常邀請圈內好友來家裡聚會，黃百鳴、薛家燕、胡楓等都是常客，而她的一雙兒女發展也相當好，兒子Allen在美國擔任心臟移植外科醫師，女兒Joie是牙科博士，且雙雙成家，她樂當寵孫阿嬤享天倫之樂。