新冠肺炎讓全球遠距醫療快速發展，但台灣仍「牛步化」。南山人壽與醫聯網16日合作發布去年第四季的問卷調查，發現即便政府已開放健保的視訊診療及遠距醫療，但可能因宣傳不足、設備及送藥配套仍未跟上等原因，有9成以上受訪者未使用過此服務，僅3％表示用過視訊診療。

醫聯網董事長王欽堂表示，據麥肯錫前不久發表的全球調查，強調疫情期間發生的線上行為改變，疫後會留下最明顯的二大部分，一是生鮮電商，二是遠距醫療，其中遠距醫療產業目前在全球發展非常快速，但台灣發展比較慢，2021年5月衛福部已開放視訊診療可用健保，但因為相關技術仍未成熟，如視訊設備、藥品運送及沒有大力宣傳，健保未給付遠距醫療、法規等問題，造成台灣發展比較慢。

但王欽堂表示，市場認為應先有民眾需求或先有遠距醫療產業，才會有健保給付及法令改變，他強調遠距醫療不是「不得已的醫療行為」，而是更進步、以人為中心、客製化的醫療，去中心化，可以提供更即時的醫療服務與照護，他仍是很樂觀，強調這是未來必須發展的趨勢。

不過，雖然大部分民眾沒有使用過視訊或遠距醫療，但問卷調查結果顯示，為減少接觸，即便疫情減緩，有70.6％受訪者仍希望繼續開放視訊診療，且逾92％願意嘗試線上問診。

由於健保仍未給付大部分遠距或線上醫療的部分，因此相關產業看上與壽險業等合作，先創造需求。

2021年外溢保單銷售張數第一名的南山人壽，強調要穩住外溢保單第一品牌的地位，同時發展健康守護圈，以預防醫療等，成為保戶人生中的「神隊友」，因此在與血糖管理應用程式智抗糖合作，推出網路投保糖尿病外溢保單後，亦與醫療網合作，可線上推薦醫生、部分可直接連結掛號系統，線上電話或視訊諮詢、預約健檢等，部分項目都與南山人壽的外溢保單連結。

南山人壽資深副總陳維新表示，目前南山人壽共推出26張外溢保單，是壽險業界最多、涵蓋範圍最廣者，其中有12張是採取現金回饋，保障範圍包括有有手術、住院日額、實支實付、癌險、重大疾病及弱體保單等，保戶只要維持良好健康習慣，達到標準，最高有10％回饋金，若定期癌篩或施打疫苗，還可額外給2％，陳維新強調南山人壽的外溢保單及健康守護圈是全面性發展，希望真的能作到客戶的人生健康夥伴。