瞄準疫情下民眾在家「自煮管理」的機會增加，超商雙雄有志一同，跨界搶食超市地盤。全家（5903）今（16）日宣布在台北東區與新竹竹北，同步開設全新的選品超市店「FamiSuper」，引進近30個品牌的冷凍調理品、生鮮食材等，目標今年要在全台開設15家店；在此之前，統一超上月也剛推出首家OPEN NOW便利快超市。

全家商品本部副本部長蔡瑜華表示，疫情下，民眾在家吃飯、自己煮，已經成為生活的新常態。根據統計，過去一年，消費者在家開伙的比例成長至四成，回家吃晚餐的比例更高達九成。

以全家本身為例，包括透過店內銷售與網購，去年全家的冷凍調理食品銷售業績足足比前年成長三成。

看準相關商機，全家今天推出「FamiSuper超市店」全新店型，一口氣在台北東區和新竹竹北開設兩家店，與一般超商最大不同，FamiSuper增設超市專區，找來玉美嚴選、永豐餘生技、天和鮮物、究好豬等等近30個品牌合作，精選近500款即食調理冷凍品、生鮮食材、日韓進口調味醬料和多款紅白酒等，跨界搶食超市地盤。

蔡瑜華說，其實全家早在十年前就展開布局超市店型，過程不斷進化。2015年全家領先開出「天和鮮物複合店」，販售冷凍生鮮食材為主；之後擴大冷凍生鮮，發展出「超市機能店」達全台400間；2020年再推出「永豐餘生技複合店」，以冷凍即食食品販售專區，支援消費者的宅居生活需求。此次FamiSuper算是第四代超市店，納入更多經履歷認證的優質品牌，定位為選品超市店。

全家FamiSuper今年展店目標要達到15間店，北中南都會有，主要鎖定都會住宅型地區、以及複合型商圈，預計可帶動單店來客與業績成長一成至二成。

在此之前，統一超上月也剛在台北士林開設首家OPEN NOW便利快超市，擴大冷凍與生鮮專區，同樣瞄準在家自煮商機。超商雙雄雖然持續激戰，但也有志一同，聯手打破超商與超市之間的界線。