受到疫情影響，國際來台旅客數量呈現雪崩狀況，去年國際來台人次剩下疫情前的1％，從高峰時的1186萬人次，衰退99％剩下14萬人次，在國際觀光幾乎消失不見的狀況下，嚴重衝擊國內的觀光產業，國內的飯店與國際觀光商圈的店面市場出現三大現象，包括「關店潮、轉手潮與改建潮」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2020受到疫情影響，國際來台人數剩下1成的138萬人，沒料到2021情況更為嚴峻，2021旅客人數竟然「1折再1折」，剩下14萬人次，較疫情前國際觀光熱絡時，減少了99％，直接衝擊國內的觀光消費市場，包括飯店業與觀光商圈的沿街店面，都受到嚴峻的打擊，迎接而來的就是空置率上升的關店潮、飯店業的轉手潮與改建潮。

光台北市2020年以來，累計已經有八件飯店申請危老改建核准，曾敬德指出，這波疫情導致的觀光雪崩，讓業主重新思考不動產未來的經營方向，畢竟有些飯店屋齡也偏老舊，就算疫情過去，但老飯店的競爭力不見得比的上新飯店，而這波景氣走揚加上危老改建的高額容積獎勵，部分的老飯店從「不動產經營轉型不動產開發」，精華區的不動產資產活化後，可以創造更高的效益。

雖然疫情導致國際觀光崩盤，但也有業者透過新的經營模式，帶動飯店產業進行數位轉型，甚至在這波飯店業的不景氣中，還有業者逆勢接手了16家的飯店或商旅，等待未來國際觀光復甦的商機。

另一個受到觀光崩盤衝擊的就是國際觀光客最常去的熱門商圈，包括西門町、士林夜市等區域，這些區域空置率大幅增加，甚至最熱門的路段都出現罕見的空置狀況，店面租金也普遍出現明顯修正。 雖然國際型的觀光受到衝擊，不過內需型的市場則相對穩定，包括親子飯店、國內觀光為主的區域等，另外，北市辦公商圈型的商圈店面仍呈現強勢，包括信義計畫區旁的永吉路30巷等，持續吸引餐飲業者進駐。