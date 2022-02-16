近來各種網路討論，無不充斥著，8年級生已經決定「躺平」放棄努力、或7年級已是目前買房主力各種論述；好像已掀起一股低利率房屋大搶購熱潮，到處都再提醒大家出目前房市有多熱，甚至Dcard傳出相親條件要先看有房、PTT推文告訴大家，公司同事一堆幾年前買了新竹，八九百萬貸八成三十年，一個月房貸兩萬多的，但大家都沒看到買房其實是有許多隱形風險的。

「遠雄首品」推案時便打出「銀行貸款7成，首付130萬，工程0付款」的優惠方案 （圖片／翻攝google map）

根據好房網報導，新莊副都心長年被封為賠售區，近來就傳出一筆屋齡5年的「遠雄首品」法拍戶。而釀成這樣的賠售或法拍主因，其實就常發生於2015年左右交屋當下這批屋主，因為當時非常流行：低首付、工程零付款、公司貸，透過這些誘因來讓你當下的還款壓力降低；這樣的因果輪迴就是，目前出現的拋售或法拍潮。其中目前的12樓某戶就在2021年3月遭查封，預計今年3月2日進行首拍，總評數21.35坪，底價1400萬元，每坪65.58萬元，法院顯示有出租給第三人使用；根據謄本資料，該筆除了房貸銀行是第一商銀外，遠雄建設也是債權人之一，擔保債權金為216萬元。

全台不管北中南2022房價持續起漲，網路一片討論直接躺平比較快。（示意圖／陳柏寧攝影）

由上述個案來推測，該案極可能就是屋主，在寬限期結束後，當下房貸加上建商的貸款，扣掉房租收入後，仍然無法如期償還，才可能走上法拍一途。綜合來說，目前仍處於低利率時代，但2022年就不斷傳出有銀行升息消息，先不管確切美國升息到台灣銀行跟進實施會在何時，還是建議大家在購買房地產相關商品時，也須好好再度審視目前資金狀況，勿以債養債，小心賠了夫人又折兵。