瑞士電梯和手扶梯製造商迅達(Schindler)周三指出，由於營建業的延誤、原材料成本上漲、供應鏈中斷，該公司預計今年在中國的業務將萎縮。迅達也公佈上季獲利下滑。

迅達第四季淨利來到1.92億瑞士法朗(約2.07億美元)，較2020年同期減少15%，但是優於分析師預期的1.84億瑞士法朗。

迅達指出，由於市場吸收了中國大型房地產開發商的衝擊影響，今年下半公司在中國的成長將失去動能。

由於監管單位對借款的限制措施，導致中國房地產開發商陷入流動性危機；全球負債率最高的中國恆大集團就是一例子。

中國市場占迅達整體銷售的14%。

迅達預計今年全年營收成長1%至6%之間，而今年上半的營收估達較低的營收成長率，獲利率也會明顯下滑。

該瑞士公司去年10~12月的銷售來到29.5億瑞士法朗(約31.9億美元)，低於分析師預測的29.7億瑞士法朗。