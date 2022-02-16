俄羅斯與烏克蘭情勢緊繃，市場研究機構TrendForce指出，烏克蘭為半導體原料氣體供應大國，雖然短期不至於造成產線中斷影響產出，但氣體供應量減少仍可能導致價格上漲，使晶片生產成本可能因此增加。

TrendForce表示，烏克蘭為氖、氬、氪、氙等半導體原料氣體供應大國，其中氖氣供應全球近7成產量。儘管氖氣在半導體製程當中使用比重不如其他產業，但仍為必要原物料，供應若受阻將對產業造成影響。

TrendForce認為，烏俄衝突雖可能衝擊惰性氣體供應，但由於半導體及氣體供應廠均有庫存，且尚有其它地區可供應，因此短期內不至於造成產線中斷影響產出。不過，氣體供應量減少仍可能造成價格上漲，使晶片生產成本可能因此上漲。

惰性氣體主要應用於半導體微影製程，製程線寬需進一步微縮至220奈米以下時，即開始進入深紫外光（DUV）光源準分子雷射世代，以惰性混合氣體與鹵素分子混合，藉由電子束能量激發產生深紫外光波長，將製程推進180奈米以下線寬。

DUV準分子雷射中所需要的惰性混合氣體包含氖氣，且為混合氣體當中的必要氣體，難以取代。而半導體微影製程當中需要氖氣的製程主要為DUV曝光，製程節點涵蓋自8吋晶圓180奈米至12吋晶圓1X奈米。

TrendForce研究顯示，全球180～1X奈米晶圓代工產能約占75％，除了提供極紫外線（EUV）先進製程的台積電及三星，多數晶圓廠180～1X奈米營收占比逾9成，且電源管理、Wi-Fi、射頻（RF）、微處理器（MCU）等自2020年供給即吃緊的零組件，製造製程均在此區間。

DRAM方面，TrendForce表示，除了美光（Micron）外，韓廠正逐步加大採用EUV製程的1 alpha奈米占比，但目前仍有超過9成產能採用DUV製程。至於NAND Flash則全數採用DUV微影技術。