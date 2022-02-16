「未來移動」為近年來投資新顯學，凱基未來移動基金擬任經理人馮紹榮表示，凱基未來移動基金屬於主動型基金，會聚焦在現在市值不大，但未來成長性強勁個股；主動型基金的市場分散性更優於被動型的ETF。該基金將於3月1日起開募。

凱基未來移動基金訴求「P.A.C.E.S」五大領域，包括新能源動力(Power Source)、自動駕駛(Autonomy)、車聯網(Connectivity)、電動車(Electrification)、空中及太空飛行(Space)等。

馮紹榮表示，未來投資市場對於更節能(Saving Energy)、智能(Smart)、安全(Safe)、跨界(Space)等需求的移動工具有無限的想像空間，期能透過交通載具的進化來發掘出更具龐大且長期競爭力的未來移動題材。

馮紹榮指出，全球綠色議題與政策趨嚴，催化各國加速推廣新能源產業進展，有統計預估未來20年內全球新車銷售中的電動車佔比將上看7成、銷售量大幅成長近40倍，當電動車市佔率以倍速成長的未來，包含連結電動車的新能源、自動駕駛設備、車聯網、車體材料等產業應用，甚至飛行移動也需要新能源應用，將透過不同主題發展，締造前所未見的生態系循環商機，這是百年難得一遇的契機。綠色風潮下，新能源車深藏龐大成長動能。另估計全球充電基礎建設市場規模，在未來7年內將上看至600億美元的規模，產業供應鏈中潛藏龐大成長動能。先進駕駛輔助系統(ADAS)將成為新銷售電動車的標準配備，估計未來10年內將有90%的新車配置輔助駕駛系統自駕系統成長速度可能比電動車的普及率更加快腳步。