龔文俊在妻子陪同下宣布參選，記者會上湧入許多支持者。（王志偉攝）

前玉里鎮長龔文俊尋求連任失利，逐漸淡出政壇後，今天大動作宣布捲土重來參選鎮長，起手式火藥味十足，指「不忍見故鄉沉淪！」痛心公務體系「癱瘓」。距年底選戰還有一段時間，除了龔文俊搶先宣布參選外，現任鎮長蔡秋龍也將尋求連任，傳聞玉里選出的現任副議長潘月霞，不排除轉戰鎮長，競爭激烈，形成三強鼎立局面。

花蓮南區的玉里鎮，人口2萬3千餘人，是花蓮第3大行政區域，本屆爭取連任的龔文俊與縣府南區服務中心主任蔡秋龍（國民黨退黨參選）對決，卻大爆冷門，龔被擊敗。龔今宣布捲土重來。

龔文俊在妻子陪同下宣布參選。龔曾任縣議員、農會總幹事、鎮長以及運銷合作社理事主席等要職，政商資歷豐富。他說，3年半前連任失利，已重回養豬農業事業，但這些年發現地方建設停滯不前，在尋求家人同意下，他決定重新披上戰袍參選鎮長，並澄清外傳參選議員的問題。

龔文俊受訪表示，公所人心浮動，有好幾位之前同仁感到危機，甚至沒有安全感而相繼離職，行政運作如同「癱瘓」，玉里鎮需要專人專責、用人唯才，更希望建設能提升、產業進步。他是土生土長的玉里人，為了不讓家鄉淪落，有必要負起責任，未來若能入主公所，希望留住好的人才，期盼玉里子弟都有機會留在家鄉共同打拚。

媒體問，國民黨尚未啟動選舉提名作業機制，是否爭取國民黨提名？龔文俊表示，上屆連任選舉時，未被國民黨政治提名還被政治炒作，「所以是否獲得黨的提名不重要了」，強調最重要的是努力「爭取玉里鎮民的支持與肯定」。

現任鎮長蔡秋龍仍積極尋求連任之際，前鎮長龔文俊已早先一步宣布投入鎮長選舉，另外傳聞前鎮長潘富民之妻、現任副議長潘月霞也有意轉戰鎮長，面對外界關心仍未鬆口，讓參選可能性大增，預料逐漸形成三強鼎立格局。