澎湖學校積極推動雙語教學，「澎南國際雙語學園」16日揭牌，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲都前往加油打氣，期許學生們健全雙語能力行遍天下，開啟認識世界的一扇窗。

澎湖縣落實英語教學不遺餘力，短短5年內已陸續建構中興國小、文澳英語村、白沙、湖西、七美雙語學園，如今馬公市再新設澎南國際雙語學園，望安雙語學園也正加緊腳步建置中，預計今年5鄉1市都有雙語學園。

賴峰偉表示，打好英語學習基礎是與國際接軌的第一步，未來全縣國中小學生都能享有中外師資協同教學的優質雙語環境，期許學生善用英語學習資源，勇敢開口說英語。

劉陳昭玲表示，英語是國際通用語言，勉勵從小深耕加強英語能力，澎南雙語學園成立將帶動英語學習，提升競爭力。

教育處指出，澎南雙語學園新進1名ETF外籍英語教師負責協作和發展雙語課程與教學，發展一系列雙語教學課程與活動，更設置海洋環保主題的海廢減塑教學廊道，寓教於樂更豐富雙語教育和國際教育的學習情境。

尤其澎南國中於110年度起專責澎湖縣國際教育資源中心，目前學校與日本工學院大學附屬中學及雅加達台北學校完成線上雲端視訊主題交流活動，也與金門烈嶼國中發展國際交流方案。

澎南國際雙語學園落成啟用揭牌，美籍ETF英語老師Alden攜手英語科教師張子烈現場示範教學演示，展開學園主題教室分班教學體驗活動，贏得最熱烈掌聲。