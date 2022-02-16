南投縣竹山鎮自2019年開始，著手規劃設置全鎮天眼系統，斥資近千萬打造，至今已經完成近400支監視器的建置。(公所提供／吳建輝南投傳真)

警方只需要動動手指就能即時掌握並調閱，減少45％的辦案時間，相當便利。(公所提供／吳建輝南投傳真)

網路E化的時代來臨，竹山鎮公所打造全鎮監視系統的整合與建置，僅需動動手指，就能即時掌握所有監視系統的畫面，進行調閱、監看，過去公所所建置的監視系統。(公所提供／吳建輝南投傳真)

南投縣竹山鎮自2019年開始，著手規劃設置全鎮天眼系統，斥資近千萬打造，至今已經完成近400支監視器的建置，而為了讓天眼系統發揮最大效益，去年公所將監視系統即時觀看權限開放給竹山分局，大大提升警方辦案效率。

網路E化的時代來臨，竹山鎮公所打造全鎮監視系統的整合與建置，僅需動動手指，就能即時掌握所有監視系統的畫面，進行調閱、監看，過去公所所建置的監視系統，若警方要調閱查看，必須到公所調閱，但現在公所開放全線，警方只需打開手機，就能一指搞定。

竹山分局表示，過去警方在辦案時，都需要趁公所上班日到公所調閱監視器，假日的話還必須等到上班日，一來一往的調閱與車程，讓辦案效率不佳，多虧公所的監視系統整合，讓警方只需要動動手指就能即時掌握並調閱，減少45％的辦案時間，相當便利。

竹山鎮長陳東睦表示，早期公所在鎮內建置的類比式監視器，設置地點未考量治安需求，且多半放在民宅當中，除了管理不彰之外，也難確保民眾各資不受侵害，因此隨著科技進步，著手打造全新的監視設備，包括竹山、中正、中山、雲林、竹圍、桂林、延祥等17里重要路口，都有全新的監視設備。

陳東睦說，除了省、縣道有警政建置具有車牌辨識功能的監視器，公所所放置的位置都是重要路口，或是治安熱點等，在刑事案件上面，也協助警方破案逾百件，加速警方偵查更方便作業，去年12底完成數位監視器與警政系統整合，共同為打擊犯罪盡一份心力。