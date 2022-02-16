俄羅斯國防部今（16）日宣布，在克里米亞的軍演結束，部隊已經開始返回駐地，官方公開的影片也顯示，一整排坦克及軍用車行經一座鐵路橋離開。

Russia supposedly withdraws from Crimea after military drills, according to this footage released by Ria Novosti pic.twitter.com/4qKQAPIhoI — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 16, 2022

綜合路透社等外媒報導，俄羅斯國防部昨（15）日宣布，西部、南部軍區的部隊在結束演習後將整裝返回駐地，國防部今日進一步宣布，克里米亞地區的軍事演習結束，部隊已經開始返回駐地。

國防部也公布影片，畫面顯示在軍演結束後，一整列的坦克及軍用車輛離開行經一座鐵路橋離開克里米亞。

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