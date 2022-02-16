影》俄羅斯宣布克里米亞軍演結束 整排坦克撤離畫面曝光 15:452022/02/16 中時新聞網 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯國防部16日宣布，在克里米亞的軍演結束，部隊已經開始返回駐地。（資料照／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯國防部今（16）日宣布，在克里米亞的軍演結束，部隊已經開始返回駐地，官方公開的影片也顯示，一整排坦克及軍用車行經一座鐵路橋離開。 Russia supposedly withdraws from Crimea after military drills, according to this footage released by Ria Novosti pic.twitter.com/4qKQAPIhoI— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 16, 2022 綜合路透社等外媒報導，俄羅斯國防部昨（15）日宣布，西部、南部軍區的部隊在結束演習後將整裝返回駐地，國防部今日進一步宣布，克里米亞地區的軍事演習結束，部隊已經開始返回駐地。 國防部也公布影片，畫面顯示在軍演結束後，一整列的坦克及軍用車輛離開行經一座鐵路橋離開克里米亞。 （持續更新） 旺報社評》日本力求在美中俄間維穩 卡車司機抗議延燒 加拿大安大略省宣布緊急狀態 #整排 #克里米亞 #軍演 #結束 #坦克 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 真相影片曝光！雲豹甲車擊落「瑞典坦克」 竟是它瞬間鬼之左切 09:132022/02/12 社會 高盛：俄烏開戰對股市衝擊大過2014年兼併克里米亞 07:222022/02/15 財經 美日擴大軍演 日提案撤僑條件放寬 04:102022/02/09 話題觀察 外匯探搜－美、加央行縮表在即 加持貨幣前景 04:102022/02/12 產業特刊 國戰會論壇》烏克蘭危機 普丁如何決定和與戰（滕昕雲） 00:002022/02/15 海納百川 社評／日本力求在美中俄間維穩 04:102022/02/15 焦點新聞 馬克宏當和事佬 奔走俄烏德波 04:102022/02/10 話題觀察 烏克蘭危機箭在弦上 美俄總統將通話 17:572022/02/12 國際 品觀點 ｜ 俄國盤算只是維持現狀 嚇阻烏克蘭加入北約 16:562022/02/14 國際 俄國部署火箭系統 距烏國僅16公里 04:102022/02/15 話題觀察 影》俄羅斯16日攻打烏克蘭？普丁親自給答案了 08:312022/02/15 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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