澎湃新聞16日報導，大陸突如其來的減作業、減補習「雙減」政策，補教業損失慘重。大陸補教龍頭之一新東方教育集團董事長俞敏洪16日在微信公眾號發文稱，春節後第一周上班，內心沒有一點波瀾，「因為我內心知道，新東方的發展，幾乎一切從頭再來，是一場新的長征，需要我和我的團隊做好長期奮鬥的打算。」

俞敏洪提到，今年寒假，K9業務回應大陸國家政策全部停止，新東方過了自成立以來最安靜的一個寒假。

此外，俞敏洪還提到了轉型啟動不久的「東方甄選」，「春節期間，由於農產品的供應鏈和物流跟不上，東方甄選停止了直播。現在開工了，直播這周會慢慢恢復起來。」

2月1日，俞敏洪在新東方教育科技集團2022年新春聯歡會講話中表示，新東方正在全力以赴、分秒必爭在尋找並且開展新的業務，並且迅速找到了一些新的發展方向。

他提到，新東方的素質教育體系正在不斷搭建，過去做的遊學、研學、營地教育等在全力以赴推動和發展。對於孩子自學的學習資料、學習系統的需求，新東方各個部門也都在努力，在符合大陸國家政策前提下，一步步開展新業務。

據新東方1月21日公告，預期與截至2020年11月30日止6個月2.29億美元的營利淨額相比，集團將於報告期間錄得介乎8億至9億美元的虧損淨額。此預期虧損主要由於業務終止對報告期間的總營收產生重大不利影響，及由此所產生的大量額外成本。