屏菸1936文化基地25日將重啟開幕，不僅重現工業遺產的歷史風華，民眾也能從互動展覽中認識過往產業發展脈絡。（林和生攝）

屏菸1936文化基地即將開幕，裡頭菸葉展預料將成網美打卡點。（林和生攝）

屏菸1936文化基地25日正式開幕，重啟後的大博物館將以沉浸式五感體驗為特色，讓觀眾身歷其境，且開幕後一直到3月31日皆免費入園參觀，邀請民眾前來感受屏東產業與文化底蘊。

屏東縣政府文化處長吳明榮表示，屏東菸葉廠以文化基地再造重生，4.2公頃園區將分兩階段開放，其中菸葉館、客家館、8、9、10號倉庫第一階段搶先開放。

占地面積1300坪的屏東菸葉館，為台灣首座菸葉主題館，完整保留菸葉加工機具，透過數位科技導入，不但重現工業遺產的歷史風華，也從互動展覽中認識過往產業發展脈絡。曾在此處工作39年的舊菸廠農務課長韓清峰睽違20年舊地重遊，坦言心情感傷又高興，可以身歷其境見證菸廠興衰。

至於客家館以沉浸式互動展將客家文化、思維充分融合，常設展呈現六堆文化印記與精神；8、9倉庫特展以「屏東大武山」為主題，結合360度與540度沉浸投影、香氛森林、藝術光雕秀、全息投影及環形光影劇場等多種藝術、創意與科技轉化手法，帶領觀者展開「登大武山」的探險歷程。

吳明榮說，走進館區讓人彷若置身北大武高點遠眺，體驗飛越雲海的驚喜，或瀰漫雲霧中尋找大武山動物們的身影，感受四季變化的壯闊山景。10號倉庫首展則邀請故宮魔幻山水歷險展，以故宮數位典藏為基底，搭配新興科技，帶給觀眾多重感官體驗。

園區開幕後每周末將有開幕市集，集結各類美食、手作小物、街頭藝術等，吳明榮表示，未來陸續有原民館、縣立美術館、典藏庫房、兒童探索館、文化資產建材庫房啟用，可望打造品牌化的屏東博物館群。