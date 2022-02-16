大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友在一場會議上表示，目前大陸有多個團隊正在研究如何完善現有的防控措施，既不是現在簡單的常態化防控動態清零，也不是簡單的「躺平」，既能保證大陸的疫情得到控制，又能夠和國際社會接軌，保證正常的國際交往和經濟發展。

大陸從新冠疫情以來，一直遵循「清零」政策，雖因應Omicron調整為「動態清零」，但是否「與病毒共存」的爭論一直存在。隨著多國陸續鬆綁邊界，大陸也面臨是否放寬邊境管制的難題。

封面新聞報導，吳尊友15日於中國人民大學重陽金融研究院主辦的全球治理論壇表示：「從理念上來說，新冠防控的技術措施都已經具備，沒有單一的技術措施可以把新冠控制住，但是這些綜合措施的合理應用，像中國這樣就能夠控制住疫情。」

吳尊友指出，目前新冠病毒變異仍無法掌控其特徵，Omicron不是最後一個新冠病毒變異株，目前也不是全球最後一波的疫情。從現有主要變異株的分析，平均每4至8個月會出現一個重要的變異毒株，就此來說，他認為在2022年4到8月份可能會出現一個新的變異毒株，且將成為新的主要流行毒株。