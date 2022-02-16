美國總統拜登說 俄羅斯仍很可能侵略烏克蘭

儘管俄羅斯國防部周二說，部分軍隊在完成軍演後，會從烏克蘭邊境撤軍，但美國總統拜登在對全國發表的演說中指出，美國至今還沒看到證據。而英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）周三也說，他們正聽其言，觀其行，但至今並沒有看到俄羅斯撤軍的任何證據。

據美國廣播公司新聞（ABC News）和路透16日報導，烏克蘭國防部說，入口網站正受到空前的網攻，而網攻仍在持續。先前CNN新聞網說，俄羅斯發動網攻，可能是準備採取攻勢的跡象之一。

同時消息人士透露，憂心忡忡的美國官員不但沒看到俄羅斯撤軍，反倒看到他們向前線推進，甚至將醫療補給品運到射擊陣地。此外，消息人士說，美國認為，如今俄羅斯有15萬大軍在烏克蘭邊境，已做好一切必要準備，以發動迅速殘酷的侵略。這也正是拜登政府官員如今為何會公開說，俄羅斯「隨時」可能採取行動的緣故。

美仍未證實俄羅斯從烏克蘭邊境撤軍

ABC了解到，俄羅斯總統普丁告訴部隊，16日前要準備好，但目前仍不清楚，他是否已決定要攻打鄰國烏克蘭。克宮始終否認，有任何侵略烏克蘭的計畫，並不斷指控美國「歇斯底里」，才會有增無減地發出迫切的警訊。

不過，消息人士說，美國認為，俄羅斯侵略很可能會從電子戰展開，接著轟炸烏克蘭重要的基礎設施，然後派特戰隊進入基輔，對烏克蘭政府執行斬首行動，並從白俄羅斯調兵增援，迅速在24—72小時內完成作戰任務。