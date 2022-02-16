苗栗縣是客家大縣，客家人習俗是在元宵節過後開始掃墓掛紙，縣內各處公墓將湧進大量掃墓人車，苗栗縣警局自16日起在各公墓周邊路口規劃交整、機動巡邏等勤務，讓民眾順利完成祭祖掃墓，縣民可以參考相關資訊。

相關的掃墓交通疏導措施如下，

一、 苗栗市至公路第四公墓西山入口處，於2月19、20、26、27日共4日，每日6時30分至11時30分禁止汽車進入，並由苗栗市公所派遣4輛接駁車接送民眾上、下山。

二、 縣內其他公墓周邊路口，如苗栗市第一、二公墓，公館鄉大坑、仁安村，頭屋鄉、銅鑼鄉、三義鄉第一、二公墓，竹南鎮公義路、造橋鄉台13甲線、後龍鎮台1線，頭份市斗煥、流東、上興、廣興里，三灣鄉南埔村，西湖鄉四湖、高埔、湖東村，通霄鎮內湖里，苑裡鎮苑坑、青埔里，大湖鄉八寮灣第一公墓、獅潭鄉和興村第四公墓、卓蘭鎮第三公墓等，由各分局依所轄交通狀況派員全力投入交通疏導。

三、苗30線聯大路即將於2月18日全線通車，用路人至苗栗市大坪頂第二公墓掃墓，可作為替代道路之一以分流車輛，避免造成台13線往大坪頂第二公墓車多壅塞情形，建議民眾替代道路如下：

(一)、台13線南下→右轉苗30線聯大路至高爾夫球場前聯絡道交岔路口，再右轉即可匯入苗29線龍岡道繼續南下到達掃墓地點。

(二)、舊台6線往西左轉台13線南下右轉進入苗29線龍岡道到達掃墓地點。

(三)、另開放苗29線龍岡道北上順向停車，維持雙向車輛通行。

苗栗縣警局長陳武康表示，預估本週末會湧入客家掃墓人潮，已特別要求所屬在客家掃墓期間，全力加強交通疏導，強化轄內各公墓周邊停車秩序，各重要聯絡道路、快速公路及國道1、3各交流道匯入口等周邊道路應維持行車動線順暢。