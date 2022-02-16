中央流行疫情指揮中心今公布最新定序結果，日前確診的新北新店設計師（案19665）序列與桃園機場群聚案相同，對於設計師相關的房屋經銷職場個案，因個案住在北市、新北市，還需釐清是否與板橋、樹林、汐止個案足跡重疊。

醫療應變組副組長羅一鈞今表示，日前的跨縣市家庭群聚案，先前公布序列與高雄港相同，一度擔心新店設計師因地緣關係，會不會也是相同序列，不過最新定序新北設計師感染的是與桃機相同的Omicron。對於設計師相關的房屋經銷群聚案，因個案有人住在北市、新北，地緣上也有可能和板橋、樹林、汐止個案有足跡重疊，還需要進一步釐清。

目前板橋家庭群聚、汐止手搖飲、新店設計師、樹林電子廠群聚都是桃機序列，這幾起的關聯性還需要調查。另砂石場相關個案中，新北的案19643、苗栗的案19622 、大陸入境個案的家人（案19435），以及住在台南的砂石場員工案19600都是高雄港序列，顯示砂石場都是同一序列傳播鏈，接下來還會和防疫旅館同樓層個案做序列比較。