中國外交部發言人汪文斌16日主持例行記者會，回應記者提問，俄羅斯國防部宣布從俄烏邊境撤回一些軍事力量，這一舉動正好發生在西方媒體此前預測俄羅斯將「入侵」烏克蘭的日子指出，美方炒作戰爭威脅，給烏國內帶來嚴重衝擊，美西方一些人不斷煽動散播虛假資訊，加劇了不信任和分裂。中方希望有關方面停止此類虛假資訊攻勢，多做有利於和平互信合作的事。

汪文斌表示，連日來美方炒作戰爭威脅，製造緊張空氣，給烏克蘭國內經濟社會安定和民眾生活帶來嚴重衝擊，也為有關方面推進對話談判增添了阻力。我注意到近日俄方表示，西方在烏克蘭問題上實行了資訊恐怖主義，2月15日是美西方宣傳失敗日。

汪文斌指出，正是美西方一些人不斷煽動散播虛假資訊，給這個原本充滿挑戰的世界增加了更多的動盪和不確定性，加劇了不信任和分裂。我們希望有關方面停止此類虛假資訊攻勢，多做有利於和平互信合作的事。