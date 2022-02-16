微軟官方宣布，舊版本的Windows 10將在今年5月正式停止支援，不再進行安全性更新，呼籲用戶應盡快更新，否則可能面臨強勢更新的狀況。

此次被點名的版本是2020年推出的Windows 10 20H2家庭版、Windows 10 Pro、教育版及Windows 10 Pro for Workstations等，此外2019年推出的Windows 10、version 1909（企業、教育、IoT），上述都將在今年5月10日全面停止支援，不會再收到安全性更新。

若用戶不主動進行升級，屆時想使用Microsoft Support服務，就會被引導至升級頁面，以確保Windows 10的版本能持續獲得支援並持續運作。微軟也會透過機器學習（ML），讓 Windows 10 20H2版本用戶能夠自動升級至21H2版本。

至於全部的 Windows 10系統會一路支援到2025年10月14日，到期後將不再發送安全性更新，並逐漸減少軟體支援，鼓勵用戶全面轉移至 Windows 11 系統。