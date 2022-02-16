俄羅斯稱部分軍隊撤離烏克蘭邊境，緩解市場對於兩國可能開戰的緊張情緒，國際油價周二（15日）重挫3.6%至92.07美元，從7年新高回落。財信傳媒董事長謝金河表示，在投資市場當形成共識時最危險，大家都看好，反而因市場過於擁擠，出現反向殺戮，也許烏克蘭危機是油價轉折點，今年投資綠能會出現不錯的回報。

謝金河在臉書發文指出，烏克蘭危機推升油價也一直往上漲，如今市場看100美元的油價幾乎形成共識。但從貨幣戰或是經濟戰的角度來思考，誰是油價和天然氣大漲的贏家？誰會是輸家？這才是重點！

這兩年疫情擴散全球，油價起落更大，2020年三月，疫情擴散至歐美，全球航空、郵輪產業停止呼吸，石油儲備全滿，期油殺到負40.32美元，全球經濟危機延燒。

謝金河提到，台塑總裁王文淵下令台塑全部運油船全部裝滿油，台塑搶到很多低價石油，這兩年獲利大好，去年台塑四寶共創造2403億的淨利潤，台塑、南亞都大賺超過一個股本，這代表有波動就會有人蒙受巨大利益。

他表示，這些年減碳，追求綠色能源，ESG已經成為共識，從Tesla崛起，大家相信電動汽車的時代來臨，石油產生的能源將一去不復返，油價只會愈跌愈低。比爾蓋茲甚至預測30年後，所有石油企業都將消失，包括Aramco、Exxon及Chevron，但這些石油股，這一年來因為油價大漲而股價表現優異，反而是去年全球共同追逐的ESG及綠能相關商品都大幅下跌，像是全世界的ESG相關ETF大約平均跌3成，離岸風力發電企業，例如，西門子歌美颯跌37%、沃旭跌33%、Vestas跌34%等。

謝金河認為，各國努力追求綠色能源，依正常情況，石油需求會減弱，價格長期看跌。結果沒想到綠色能源去年都栽筋斗，油價因地緣政治炒作大漲。也許這一次烏克蘭危機會是油價的轉折點，今年投資綠能會出現不錯的回報。

他強調，在投資市場，當形成一致共識的時候最危險，被大家看衰的產品有逆襲機會，而大家看好的也會因為市場過於擁擠，出現反向殺戮。最近烏克蘭危機加劇油價飆漲，但天然氣價格從6.31跌到3.875美元，這回油氣不同步，顯然有伏筆。「此時通膨壓力罩頂，這一輪油價大漲，牽動匯市、股市及債市的巨大波動，真正牽動這個世界的是金融及貨幣的經濟戰！」。