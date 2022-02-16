國家住都中心表示，受內政部指示，於全國各地興辦社會住宅，協助執行8年20萬戶目標，直接興建12萬戶及推動包租代管8萬戶。第一階段由縣市政府主責興辦4萬戶已於2020年底如期達標。

累積至現階段中央直接興辦社會住宅已達成1萬9032戶、地方則為3萬7945戶，合計已達成5萬6977戶，並將於2024年完成興辦目標。

包租代管全國完成媒合3萬1796戶，且每月新增1500至1800戶，媒合穩定加速。社會住宅8年20萬戶目標，將如期如質完成，提供民眾安心居住。

國家住都中心2年多來規劃直接興建社宅，截自2022年1月底已於全國完成42處基地共1萬5660戶統包工程決標，接下來將以每年1.7萬戶至1.9萬戶的推動速度，穩健前進。

8年20萬戶社會住宅政策中，8萬戶以「包租代管」方式辦理，?2021年5月進入第3期計畫，整合租金補貼，提供長者或身障者「以屋換居」，提高房東參與意願。截至2022年1月31日，全國累計已媒合3萬1796戶，每月媒合數約1500至1800戶，媒合數穩定加速成長。