大陸股市16日上漲，上證指數收升19點，連升兩日。兩市成交合計縮減至人民幣（下同）8070億元。

上證指數開高走高，最多升28點或0.84％，高見3475點，全日收報3465點，升19點或0.57％，成交3255.63億元。

深成指走勢反覆，高見13446點，升100點或0.75％；低見13339點，跌5點或0.04％，全日收報13376點，升30點或0.23％，成交4814.53億元。

滬深300指數報4617點，升17點或0.39％；創業板指數報2818點，升1點或0.07％。

各類股普遍走高，大基建、工業母機類股大漲。陶瓷股升逾3％；鋼鐵、水泥、煤炭股升逾1％；房地產、有色金屬、化工、金融、電力、石油股走穩。

15日表現搶眼的創業板16日表現平平：除鋰電漲勢較好，太陽能、半導體類股表現低迷。俄烏戰爭危機解除，避險品種黃金和軍工板塊跌幅居前。

兩市共3522檔個股上漲，81檔個股漲停，999檔個股下跌，4檔個股跌停；以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入逾21億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨賣出逾16億元。