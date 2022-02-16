蘇州16日通報15日本土確診情況，病例主要在蘇州工業區，涉及理想汽車、三星電子等公司員工。

蘇州市發通告指出，2月15日0時至24時，蘇州新增新冠肺炎確診病例18例，無症狀感染者1例。

通報顯示，一本土病例家住工業園區婁葑街道錦溪苑，為蘇州三星電子有限公司工作人員，為確診病例8的妻子。

此外，蘇州16日再通報京元電子投資的封測廠京隆科技（蘇州）1名員工確診，為確診病例24，住工業園區京隆生活區。

還有一病例家住蘇州工業園區瀾溪苑，為理想汽車科技有限公司工作人員。

蘇州13日通報有4人核酸檢測結果呈現陽性，當中有1人為聯電旗下8吋晶圓廠和艦員工、2人為京隆科技員工。

京元電14日表示，蘇州京隆配合當地主管機關已做全員PCR普測中，產能因人員到班問題而降載，之後配合主管機關核示即可全面復工。京元電蘇州子公司每日營收僅約人民幣500～600萬元，到3月底還有很多工作天可加緊追回營收，對第一季合併營收尚無大的影響。