社團法人「中華民國檢察官協會」舉辦票選總長活動，今天結果出爐，台灣高檢署檢察長邢泰釗5人為票選前5名，法務部長蔡清祥16日表示，支持基層檢察官的票選活動，對於票選結果表達尊重，若總統蔡英文垂詢時，他會詳細向總統如實報告，說明5人的歷練，供總統提名時參考。

蔡清祥說，他感謝檢察官們支持檢協會所辦的檢察總長票選活動，這個是基層檢察官反映的意見，他會如實的來跟總統、行政院長報告，如果總統、院長有垂詢的時候，他會依據5個候選人的特質、績效、辦案態度，領導氣質，都如實詳細的報告。

媒體問蔡清祥，有關檢察總長提名的時間及流程時，蔡清祥說，這是總統提名權，是由總統府來決定，法務部尊重檢協會辦理的基層投票結果，這是反映基層檢察官的意見。

檢協會辦理的總長票選活動，由全體現職檢察官（含具司法官資格及轉任司法行政人員）共同參與，投票權人1410人，領票1100人，投票率高達78％，1078張有效票，其中有22票廢票，是檢協會辦理總長票選史上最高投票率，檢協會將把票數最高的5人名單，建請總統提名遴選參考。

最高的5人為司法官24期的台灣高檢署檢察長邢泰釗552票、21期的最高檢察署主任檢察官蔡碧玉316票、20期法務部常次張斗輝294票、22期的台灣高檢署主任檢察官朱兆民203票、26期台北地檢署檢察長林邦樑164票。