明隧道內也做了彩繪。（雲林縣政府工務處提供）

雲149甲線26公里處舊隧道段於921地震中坍方中斷迄今，雲林縣府2019年展開修復，包括施作5座明隧道、新建鋼橋，最近適逢草嶺櫻花盛放，許多縣民詢問149甲線通車進度，工務處表示，目前已進入工程收尾，20日完工，25日正式通車。

149甲線26公里處往後數公里是易崩塌地質，且路線蜿蜒，縣長張麗善上任後規畫直接改線，興建橫跨草嶺村、樟湖村的清水溪大橋，但因工程浩大，決定先修復舊路與災後搶修工程，共有4個修復段，其中包括坍方堵住的舊隧道。

4座明隧道過程中，27公里又850公尺處在修復過程中每逢豪大雨就落下巨石，最大達2立方公尺，工務處長汪令堯評估必須再新增一座明隧道，去年8月又發包施工，也是即將完成的最後一哩路。

汪令堯表示，149甲修復工程在上邊坡打地錨、施作隔梁，破碎的坡面進行噴漿掛網處理，也完成縱洩坡、橫洩坡，以便把表水排到清水溪，日後就不會再影響坡面安全。

修復段的149甲線位於古坑鄉樟湖村，下接斗六市，往上通到草嶺村，中斷以來必須取道南投縣竹山鎮桶頭里的149乙線，才能到草嶺、石壁、萬年峽谷。

最近適逢草嶺櫻花盛開，許多民眾關切149甲線通車進度，以便一次玩遍萬年峽谷與草嶺，縣府工務處最近拍攝149甲線修復的空拍圖，宛如一條巨龍盤旋在山壁上，25日將正式通車，開放小型車通行，禁行15公噸以上車輛。

至於清水溪大橋計畫，該座大牆高差100公尺，長度前後700公尺，工程相當大，已提報公共工程委員會，公程會認為經費應估算充足才好，設計標目前正在招標中。