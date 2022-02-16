市政路（河南路三段至環中路三段）路面改善及分隔島增設工程完工，提供用路人更安全的行車動線。（台中市政府提供）

台中市市政路「燙平」工程，16日舉行完工典禮，讓用路人行車更安全。（台中市政府提供）

台中市西屯區市政路是重要經濟動脈，貫穿七期市政中心，行車流量大、路面長期使用程度頻繁造成損壞。建設局長陳大田說，去年啟動市政路（河南路三段至環中路三段）整體優化工程，投入總經費3208萬元改善長約800公尺、寬60公尺道路，16日舉行完工祈福典禮，將提供市民安全又舒適的道路。

陳大田說，台中市長盧秀燕重視道路品質，守護市民用路安全，大力推動「燙平專案」，提供用路人安全舒適道路，市府以「分年、分期」方式辦理市政路燙平作業；為將交通影響降至最低，採「分區、分段」方式，將路分街廓、路段進行道路舖築工程，提供市民安全便捷道路。

陳大田指出，市政路燙平前，市府特協調管線單位整合多項工程，包括兩側建案預埋管路、孔蓋下地、管線汰換、路基改善等作業，同時為配合後續市政路延伸（環中路至工業區一路）開闢工程，全面檢視路段安全，增設西行方向快慢車道分隔島，及增設庇護島及無障礙斜坡道等。

陳大田表示，為延長路面使用年限，市政路燙平作業採用25mm顆粒（較大粒徑）舖築，加大顆粒徑增加了施工困難度，但可提升路面承載力，同時顧及使用耐久性。

建設局強調，工法部分也針對工程範圍內的雙側快車道採「雙鋪裝熱接」方式執行，改善傳統「冷接合」方式易產生縱向裂縫缺點，能增加路面平整度及耐用性，16日正式舉行完工祈福典禮，讓用路人行車更安全。