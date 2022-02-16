中國外交部發言人汪文斌16日主持例行記者會。有記者提問，據報導，15日澳洲總理莫里森批評中方在烏克蘭問題上的立場，並且呼籲中國要譴責俄羅斯。同時北約祕書長史托騰伯格也表示，中俄關係走近正在威脅北約的安全，對此，汪文斌強調，中方宣導平衡公正對待相關國家的安全關切和安全倡議，通過對話協商解決分歧，促進全球戰略平衡與穩定。奉勸有關方停止發表加劇局勢緊張的言論，這種做法不道德，也十分危險。

汪文斌表示，在中俄兩國元首的謀畫引領下，中俄雙方始終堅持在不結盟、不對抗、不針對第三國的基礎上發展長期睦鄰友好和互利合作關係，始終堅持以構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係為目標，為促進國際和地區和平與發展作出的貢獻有目共睹，毋庸置疑。

世界上誰是真正的麻煩製造者，誰是真正的安全威脅者，國際社會看得十分清楚，任何自私自利嫁禍他人的做法，不僅會對本國和本國人民造成傷害，而且會給世界各國人民帶來傷害，不僅世界正義的力量不會答應，也終將被時代潮流所拋棄。

汪文斌強調，中方宣導平衡公正對待相關國家的安全關切和安全倡議，通過對話協商解決分歧，促進全球戰略平衡與穩定。奉勸有關方停止發表加劇局勢緊張的言論，這種靠鼓吹對抗散布虛假資訊，謀取政治私利的做法是不道德的，也是十分危險的。