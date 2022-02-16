運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，如果想要增旺財運，記得要常開窗戶、常穿紅衣，家中布置方面可在財位放花瓶和小燈，沙發別背對門，在客廳擺招財植物，另外可以運用錢母和招財神獸來提升財運，尤其2022年尾數39的百元鈔是今年的幸運錢母，留在錢包中能讓財運大發。

▍1.常開窗戶

住處最好要多開窗戶、打開窗簾，增加陽光照射的時間，可以讓居住者神清氣爽，不會老是黑黑暗暗的。常開窗讓空氣流動，氣場活絡，能幫助運勢提升。

▍2.財位放花瓶與小燈

在家宅中或某個房間內的2022年正財位「東北方」擺放花瓶，裡面放少許清水。另外在花瓶旁放一盞小燈，連續點亮七七四十九天，一天24小時皆須亮著，照亮你的財位，可為你招財、聚財。或是將燈點在玄關處，有利事業發展，因為玄關是攸關屋主事業、財運狀況的重要場所。

▍3.穿紅衣招喜氣

時常為自己討個好彩頭，記得一定要穿紅色的衣服，或穿戴紅色飾品，因為紅色喜氣，可以帶旺自己的氣勢與運勢。特別建議可以穿紅色內衣褲，讓自己好運、財運旺旺來。

▍4.沙發勿背對大門

客廳是家中財氣的聚集處，想要留住錢財，沙發一定要面對門，要讓坐在沙發上的人，可以直接面對大門，正面迎接財氣，財神才會進到屋內，若是背門而坐，財神就會被擋掉，將導致財來財去留不住。

▍5.客廳擺放招財盆栽

客廳宜擺放富貴竹、招財樹或葉子圓潤大片的盆栽，這些植物蘊涵吉祥如意、聚財納福之意。而富貴竹又稱萬年青，葉片濃綠，向上生長，有節節高昇之意。

▍6.錢母吸財

至廟宇中求「錢母」，有助個人的財運提升，或可以放入聚寶盆，讓小錢變大錢，大錢再生小錢。「壬寅年」印有39尾數的百元鈔，是當年能旺財運的幸運錢母，記得放在錢包，將能帶來滾滾財運。

▍7.皮夾養招財物

皮夾是我們的隨身財庫，在皮夾中養招財物件，像貔貅、金蟾、金雞母，這些都是靈性很強的旺財神獸，是旺財運最直接有效的方法，招財守財，咬錢入袋。