搶攻台灣燈會商機。福華飯店進駐衛武營推快閃店。（柯宗緯翻攝）

搶攻台灣燈會商機。福華飯店進駐衛武營推快閃店。（柯宗緯翻攝）

「2022台灣燈會在高雄」首創在衛武營及愛河灣雙主場，還有精彩的無人機展演，吸引不少民眾的目光。高雄市政府更宣布大獲好評的無人機展演在228連假加碼3場次，高雄飯店業者也推出相關餐飲及住房活動，搭上燈會熱潮，其中福華飯店進駐衛武營推快閃店，搶攻燈會商機。

高雄福華大飯店知名的網美咖啡廳”Hovii Cafe”，燈會期間特別於衛武營國家藝術文化中心歌劇院進駐快閃店，於現場販售現烤肉桂捲、燉飯、招牌金磚、現煮熱紅酒、手工餅乾、麵包、飲品等，讓衛武營賞燈的民眾也能同步嚐到飯店內的招牌商品。

特別的是，以往衛武營廳院僅提供買票觀眾進場，此次也是衛武營首度開放廳院進駐快閃店，讓民眾體驗在國家級表演藝術場館中享受五星級的餐飲服務。高雄福華HOVII CAFE衛武營快閃店活動日期：02／18 (五) - 02／20 (日)、02／25 (五) - 02／28 (一)，營業時間：12：00~21：00。期間限定活動：每日前50名到高雄福華HOVII CAFE衛武營快閃店打卡，送限量版濾掛咖啡包１包。

外縣市的遊客也不用煩惱住宿，即日起~2／28，高雄福華大飯店推出「賞燈玩高雄住房專案」，豪華雙人房每間每晚NT$3299元起，專案內含麗香苑豐盛自助早餐及招牌金磚禮盒一份，免費使用停車場健身房、室外按摩池及游泳池，加購2／24前高鐵車票還可享七折優惠（2／25~2／28高鐵車票八折優惠），住宿週六加價NT$500元、連續假日加價NT$800元。訂房專線：07-2307799