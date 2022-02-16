歐盟執委會在周二制定了一項耗資約60億歐元(約68億美元)的衛星通訊計畫，希望讓歐盟減少對外國公司的依賴，保護重要通訊服務和監控數據能免於外部的干擾。

俄羅斯和中國在外太空的軍事優勢，以及衛星發射數量激增，引起外界更多擔憂。

商業衛星公司，例如馬斯克(Elon Musk)的SpaceX和Starlink網絡計畫，也造成衛星數量急增、太空碎片也增多。馬斯克的Starlink計畫目標發射數萬顆衛星，為全球的次世代wifi網路提供服務。

歐盟的產業事務主管Thierry Breton說，新的連結基礎建設，將提供高速的網際網路服務，作為當前網路基礎建設的備案，提高歐盟網路的恢復力和安全性，並為整個歐洲和非洲提供網路連接服務。

歐盟該提案旨在建構和營運以太空為基礎的網路連接系統，協助抵禦網路和電磁的威脅，並提高歐盟在電信基礎建設的防災能力。

該60億歐元費用將由歐盟在2022年至2027年間的預算提供24億歐元的資助，歐盟成員國、歐盟太空署，以及私人的投資都將參與該計畫。