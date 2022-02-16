二月份美銀美林經理人調查報告顯示，擔憂升息與經濟降溫，經理人對前景看法轉趨悲觀，淨20%經理人認為未來12個月全球經濟將轉弱，為2020/3來最悲觀的看法，淨加碼股票比例自前月的55%驟降至31%，現金配置比重則從5%升至5.3%，但即便如此，仍有近70%經理人認為股市不會陷入熊市。在類股方面，看好循環股及價值股表現。

2月份經理人持續偏愛循環性題材，轉進新興市場、能源與英國市場，就區域別而言，經理人最看好歐元區，淨加碼比例為30%，較上月略降5個百分點，看好新興市場淨加碼比例為11%，較上月增加13個百分點，為2021/7來最高，對美股則為淨減碼15%，大幅滑落20個百分點，為2019/2來首度呈現淨減碼。就產業別而言，經理人仍最偏好銀行股，淨加碼比例達40%，醫療與能源同居第二，淨加碼比例為26%，其中對能源股的淨加碼比例創2012/3來最高，對科技股則為淨減碼9%，為2008/12來首度淨減碼，整體而言，對循環類股(銀行+能源+原物料)的淨加碼比例達到紀錄來最高。此外，淨60%經理人認為價值股表現將優於成長股，月增10個百分點，同為紀錄來最高水平。

就通膨與升息前景，淨56%經理人預期通膨將會回落，平均而言經理人認為聯準會將在今年升息五次，但多數經理人是在2/10美國一月份通膨數據公布前完成此問題的回覆。此外，經理人認為最可能推升史坦普500指數上看5000點的因素為美國CPI回落至3%，其次為聯準會僅升息2~3次，低於預期，而若聯準會在股市暴跌時救市(Fed put)，經理人認為最可能為史坦普500指數3700點的價位。