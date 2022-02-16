烏俄衝突影響半導體氣體供應，因烏克蘭生產的關鍵氣體的運輸可能中斷，晶片生產成本恐上漲，加上先前汙染事件，恐令全球快閃記憶晶片第一季供應量減少達10%，威騰也已正式發函客戶，調升所有NAND相關產品報價，皆推升快閃記憶晶片的價格，快閃記憶晶片約占單季營收1/4的美光獲分析師調升股票評級，由「中立」調升至「優於大盤」，目標價自100美元上調至120美元，激勵全球記憶體大廠美光股價近日走揚，也連帶推升台股記憶體族群周三走強。

三大記憶體製造廠南亞科(2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344)齊揚，鈺創(5351)、群聯(8299)，以及DRAM模組廠十銓(4967)、威剛(3260)、宇瞻(8271)、創見(2451)、品安(8088)等也跟進，族群漲勢整齊，其中華邦電勁揚5.29%最拉風，盤中達34元之1個半月新高、劍指前波34.05元之高點，成交量9.81萬張，較前一日增近3倍、為台股個股第四大量；南亞科觸及80.6元，突破80元關卡更超車前波高點，收漲2.16%或1.7元，報80.5元，DRAM雙雄高點不墜。

烏克蘭為半導體原料氣體供應大國，包含氖、氬、氪、氙等，其中氖氣由烏克蘭供應全球近七成產量，儘管氖氣在半導體製程當中使用比重並不如其他產業，但其仍為必要原物料，若供應受阻仍將對產業造成影響。TrendForce認為，烏俄衝突雖可能衝擊該地區惰性氣體供應，但在半導體廠、氣體供應廠皆備有庫存，且仍有其它地區供應的情況下，短期內不至於造成產線中斷影響產出，不過氣體供應量減少仍將可能造成價格上漲，晶片生產成本可能因此上漲。

NAND快閃記憶體晶片短期市場看好上調，美系證券分析師周一調升美光科技(MU)股票評級，自「中立」調升至「優於大盤」，目標價自100美元上調至120美元。該分析師也指出，除了WDC和Kioxia的汙染消息帶來短期提振以外，看漲美光也是反映對記憶晶片市場整體前景的樂觀情緒上升。美光股價周二收盤強漲6.14美元或6.83%，報96美元。

外資連日來敲進力挺的華邦電週三爆量收漲逾半根漲停板。從供需來看，華邦電總經理陳沛銘表示，利基型DRAM客戶庫存修正趨於平衡，長短料嚴重情況可望逐漸改善，來自WiFi 6/6E及明年WiFi 7、工業及安全監控等應用將帶動相關需求，車用DRAM出貨順暢，待高雄廠產能開出可望帶來更大成長，上半年預估記憶體可趨於供需平衡，而下半年審慎因應來自整體供應鏈存貨調整的可能。

南亞科總經理李培瑛先前法說中表示，2022年市況審慎樂觀。法人指出，在雲端伺服器持續成長，且手機復甦、PC及消費型電子市場穩健，加上供應鏈長短料預期2022年下半年逐步趨緩，DDR5及新版CPU進入初期量產，藉而刺激需求。

農曆春節以及季節性淡季影響，拖累旺宏和南亞科首月營收來到近幾個月低點，南亞科1月營收創下去年3月以來的十個月新低、旺宏也創下去年6月以來的7個月新低，但南亞科、旺宏元月營收仍寫同期最佳。