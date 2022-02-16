中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響，易有短延時強降雨，今(16日)宜蘭地區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請慎防坍方及落石。

氣象局發布豪雨特報。(圖/氣象局)

今(16日)大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；台灣東北部地區及基隆北海岸有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

明(17日)大陸冷氣團稍減弱，氣溫稍回升；東北部地區及基隆北海岸有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲到晴。

周五(18日)華南雲雨區東移，降雨增多，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。周六(19日)大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，下周日、一(20日、21日)大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣較冷；華南雲雨區東移持續，這三天中部以北及東北部地區有雨，其他地區亦有局部短暫雨。

今、明兩天台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，請注意。