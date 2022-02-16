近一年來預售市場房價狂漲，台南受南科效應延燒影響，房價屢創新高。連以往屬於台南外圍的善化房價，也不斷挑戰台南人的接受度，根據實價登錄顯示，台南東區預售案「世界巨星」創下每坪49.6萬元天價，改寫台南房市紀錄；連善化區域指標案「桂田磐古2」也出現單坪39.7萬元最高紀錄，顯示台南新高價遍地開花，不再是市區一支獨秀。

台南精華區段如東區、北區、中西區，以往多挑戰3字頭成交行情，不過在南科蓬勃發展，炒熱台南房市後，據最新實價登錄顯示，東區「世界巨星」創下最高每坪49.6萬元的台南新天價，直逼5字頭大關。

安平「誠美拾光」最高每坪44.6萬元、北區「西門大苑」最高每坪43.3萬元，中西區「湁韻」也有單坪最高41.9萬元的行情，各區最高成交價紛紛站上40萬元，均創區域歷史新高，房價天花板明顯提高。

台南因有南科產業利多議題，帶動房價上漲。(記者張雅雲攝)

不僅精華地段，因南科主要範圍包含善化、新市、安定，因此即使連過去屬於蛋殼區的善化，當地指標案「桂田磐古2」也都有最高每坪39.7萬元的成交價，外圍房價水準大幅拉近和市區的差距，逼近4字頭的價格與精華區相差無幾，漲幅相當明顯。

台南市代銷公會理事長陳雨利分析，近期創高價個案，多為2~3房為主，建商縮小坪數控制總價帶，加上位於台南精華區，生活機能、交通便利，雖然單價不斷飆高，但以主力總價1000~1500萬元來看，民眾仍可接受。

陳雨利觀察，近期台南出現不少焦慮性買盤，在地人擔心再不買3年後買不起，加上目前預售案施工期拉長，逼出隱形買氣，「把未來需求提早到現在進場」，不少置產族、首購族乾脆提早卡位，以免等愈久、價愈高，焦慮心態直接推升區域行情。

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