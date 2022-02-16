台中市長盧秀燕指出，絕對不能讓有疑慮的食物進入校園。（張妍溱攝）

國民黨今天(16日)舉行「為國人健康把關、反核食發聲」，台中市長盧秀燕下午則出席「守護幼兒健康 拒絕核食入園」記者會中指出，針對學童的食品，除緊急採購純鍺偵檢器外，並加強查核市面食材檢驗，絕對不能讓有疑慮的食物進入校園。

市長盧秀燕與台中市幼教團體站在一起，一起聲明「守護幼兒健康 拒絕核食入園」，盧指出，在致府開放核食以後，大人可以選擇，但是小小孩卻是需要大人為他們把關，所以在他們發育的過程中，不容許有一點點差錯跟風險，一定要確保幼兒們所吃到的東西百分之百安全。

6大幼稚園所社團今發起的「守護幼兒健康 拒絕核食入園」發起自律聲明，維護確保幼兒的食品安全，盧秀燕說，中央將於3月1日開放核災區食品進口，大部分幼教園所規模較小，自己採買、自己調製，採買過程擔心買到有風險食材，力挺6大幼教系統發起活動，一起為幼兒食安把關。

教育局另指，「有疑慮食品不得入校園」，各校將於2月11日開學，市府對學生孩子們的食安極為重視，已要求教育局修改營養午餐供應契約，將可能造成健康疑慮的食材排除，避免進入校園，確保師生吃的安心。