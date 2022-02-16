民進黨今(16日)中常會邀請中華經濟研究院資深副執行長李淳以「日本五縣食品解禁之意義及後續建議」為題專案報告；身兼黨主席蔡英文聽取報告後裁示，台灣民主愈來愈成熟，人民可以理性面對紛擾社會十幾年的經貿難題，依據科學證據、國際標準跟風險評估，做出正確的決定。

民進黨發言人謝佩芬會後轉述，蔡總統指出，這兩、三年來，全球的政經情勢出現蠻多的變化，我們因為守住疫情、經濟穩健轉型，及半導體在全球供應鏈的關鍵地位，讓世界看見台灣的重要性。我們的民主、經濟表現，及願意遵守國際規範的決心，更是得到許多相同價值國家的肯定。

她說，無論是美豬進口，或是日本五縣食品進口管制措施的調整，政府都有能力，也一定會做好食安管理，嚴格為人民的健康把關。

總統說，CPTPP是一個高標準的經貿體系，在排除美豬及日本食品的障礙以後，後續還有許多困難需要克服。台灣必須把握這個空前有利的契機，做好體制調整的修法及協助產業轉型的配套，盡最大的努力爭取加入，持續讓台灣往前走向國際，提升競爭力。

由於李淳提到，民調顯示，還是有民眾無法認同，必須持續溝通；她說，這是今年一整年很重要的政策議題，也是政府工作的重點。剛才李淳教授提醒，就是不要忘了，持續要跟大眾來溝通，現在創造出來相對比較好的條件跟環境可以持續下去，所以這件事情再麻煩中常委及黨公職持續來努力。