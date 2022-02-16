YouTuber超哥被稱為全台最有錢YTR，曾豪砸1.4億元買桃園的500坪土地拍開箱影片，私下的他也是人夫和父親，時常營造愛家形象，未料被週刊拍到帶小模曾薇亞開房，女方為了自保錄下21秒裸身片，超哥昨（15日）發出千字聲明，還原事情來龍去脈並強調自己被設計。

根據《鏡週刊》報導，曾薇亞去年9月底為超哥的慶生趴拍片，回程男方載她去摩鐵續攤並問：「可不可以性愛分離？」曾薇亞為求自保錄下21秒的影片，畫面中超哥只穿四角褲坐躺床上，一手抓著她、另一手拉開棉被，曾薇亞拒絕後便滑到床沿。由於超哥不願將合作拍攝的YouTube影片上傳，曾薇亞決定向媒體揭發其狼爪。

面對曾薇亞的種種指控，超哥15日在臉書粉專PO千字聲明反擊，表示曾薇亞連續好幾周都用沒禮貌的字眼詢問先前拍攝的影片為何不上片，考量到當時拍完片就陷入摩鐵疑雲，就用記憶卡毀損打發曾薇亞。奇怪的是，超哥婉拒上片後，又收到鏡週刊的來信，內文提到曾薇亞覺得自己被利用，想「再」讓他上週刊，忍無可忍之下決定出聲澄清。

超哥堅信自己被設計，因為當時他僅是訂閱數7萬的小YouTuber，沒有那麼大的價值被週刊放在頭版的位置報導；至於怎麼被設計，超哥推測曾薇亞確認記者有拍到畫面，就找藉口落跑，中間還換過一次房間，因此「什麼事也沒發生」。

超哥隔空向曾薇亞喊話：「妳知道嗎？就算有發生關係，妳也弄不到我，因為我並沒有強迫妳。只要沒有觸犯法律，除了我太太以外，誰都沒有資格批評我，因為這是我的私領域。」更砲轟曾薇亞為求曝光不擇手段，「想紅有很多種，沒有實力，讓妳靠爭議靠是非的紅也不會長久。我日後越強，妳就永無翻身之日。」