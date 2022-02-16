中銀證券全球首席經濟學家、大陸國家外匯管理局前國際收支司司長管濤撰文表示，中國當前基礎國際收支順差規模較大，人民幣匯率存在偏離經濟基本面的調整需求，美國聯準會（Fed）加快退出量化寬鬆步伐所產生的外資流入減少、貿易順差縮小等，將有利於維持人民幣匯率的穩定。

上海證券報刊登有關文章，內容指出今年Fed迫於全面通膨壓力，將加快貨幣政策緊縮步伐，而中國人民銀行為穩增長需要將堅持跨周期與逆周期調節有機結合，綜合發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能。如果未來穩增長確有需要，人行仍有降準降息的操作空間。

管濤認為，中美貨幣政策分化加大將是預料中的事件；而貨幣政策「以我為主」是應對此次疫情的中國底牌，不過，中美貨幣政策進一步分化將考驗中國金融韌性。

人行11日公布2021年第四季貨幣政策執行報告指出，下一階段要加大跨周期調節力度，注重充足發力、精準發力、靠前發力，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，繼續發揮好結構性貨幣政策工具的牽引帶動作用，保持信貸結構穩步優化。