烏俄情勢緩和，美股狂飆領漲，全股市紅通通，台股收復「萬八」，外資也由賣轉買，激勵新台幣走升，但買匯力道續強的壓抑，終場收平盤的27.892元兌1美元，終結連續四個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量10.62億美元。

外匯交易員表示，在俄羅斯宣布部份撤軍後，緊張情勢也趨緩和，全球金融市場暫鬆一口氣，恐慌指數VIX應聲下滑，美股科技股帶頭衝，四大指數暴衝，台股開高一舉收復18000點大關，大漲279點至18231點，帶動新台幣走升。外資也偏匯入並買超台股84億元，進一步推高新台幣盤中最高來到27.845元。

外匯交易員指出，但近期因美元買盤量能偏大，進口商、海外投資款等需求強，對新台幣升勢造成壓抑，反觀出口商最近一波賣匯，因預期接下來還有機會，偏向退場觀望，加上午後老大（央行）進場略做調節穩匯率後，結果收在平盤。後續若烏俄情勢未再激化，甚至進一步協商後化解，市場焦點回到3月聯準會（Fed）升息，新台幣也將延續區間整理格局。