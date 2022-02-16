中國人民銀行行長易綱16日表示，中國2022年經濟預計恢復潛在增長率，將維持穩健的貨幣政策，靈活適度。

香港經濟日報報導，易綱透過視訊參與二十國集團（G20）活動時表示，新冠疫情為新興市場帶來較大危險，不過近年亞洲新興國家在貿易及投資中使用本幣取得實質性進展，提高應對外部衝擊的經濟韌性。

他又提到，中國準備與印尼和其他亞洲國家合作，促進本地貨幣在貿易和投資中的使用。

易綱指出，「新興市場應該提高它們的韌性，這是區域合作可以發揮關鍵作用的地方」。東協以及中國、日本和韓國之間的雙邊貨幣互換已經達到3800億美元。同時，發達國家央行應繼續加強市場溝通，因為在新冠疫情給新興經濟體帶來更大風險之際，這將有助於緩解溢出效應。

經濟潛在增長率意指在一定時期由資源要素供應能力、生產效率和發展模式來決定的經濟增長速度，該增長率決定了經濟增長速度的合理區間。