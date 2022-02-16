南台灣首座日系OUTLET購物商城預計2月25日開幕，永豐銀行16日表示，為迎接「MITSUI OUTLET PARK台南」登場，即日起全新升級「永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡」，全卡友於北、中、南三地MITSUI OUTLET PARK共享回饋外，台南卡友再享專屬限定優惠；且台南率先啟用百貨聯名卡數位／實體卡快速申辦服務，消費者線上辦卡、優先審核，核卡後即可綁定行動支付，打造結合購物、餐飲、交通、休閒與數位創新的消費新體驗。

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，「永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡」全新升級，即日起，於台南率先提供數位／實體卡快速申辦服務，經由專屬通路線上申請，徵審機制將優先審核，消費者快速收到核卡通知後，免等待實體卡即可啟用數位卡綁定行動支付，立即享刷卡優惠，體驗數位金融創新服務。

永豐銀行表示，「永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡」林口／台中港／台南串聯全台消費生活圈，一般消費回饋豐點最高1％無上限（1豐點＝1元折抵信用卡帳單），並享全台各館免費停車、單筆滿額分期零利率以及購物餐飲85折起優惠；為擴大卡友消費場域，即日起至2022年6月30日，享館外特店刷卡分期最高享3％豐點回饋（上限600豐點／月）、館內外餐飲與外送平台消費回饋10％刷卡金等優惠。

為迎接「MITSUI OUTLET PARK台南」登場，永豐銀行表示，各館共同推出首刷禮，新戶刷卡滿額贈館內刷卡金500元、舊戶辦卡刷卡滿額贈館內刷卡金100元。「永豐?MITSUI OUTLET PARK聯名卡」台南卡新戶獨享限量全國加油站降價優惠券，持券至指定全國加油站刷卡汽油每公升降1.7元、首次申請永豐銀行帳戶自動扣繳卡費，加碼回饋100元刷卡金；同時，台南卡與一卡通合作，一般消費滿1000元享當月一卡通自動加值10％回饋（上限50元／月），為卡友提供在地專屬限定優惠。