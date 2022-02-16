根據晨星指數 (Morningstar Indexes) 的最新分析，在2021曆年晨星的116檔ESG指數中，有66檔（57%）的績效優於非ESG指數。長期角度而言，以ESG為導向的投資績效亦較非ESG投資成果相對出色：截至2021年12月31日的5年期間，在110檔晨星ESG指數中，有88檔（80％）的五年歷史績效優於大盤。

晨星指數策略分析師Dan Lefkovitz表示，亞洲的永續發展指數在2017~2021年期間的表現均優於其非ESG指數，且在行情低迷的市場中虧損較少。在不同於傳統觀念，以環境、社會和治理標準為依據的投資並不意味著犧牲報酬，同時也並非是一條保證能擊敗市場表現的投資途徑。

在日本地區，Dan Lefkovitz表示，Sony、大金工業（Daikin Industries）和東京威力科創（Tokyo Electron）等股票均是提振晨星ESG指數於2017~2021年間表現的主要成份股。

在新興市場部分，Dan Lefkovitz說，台積電 （TSMC）、騰訊（Tencent）和印孚瑟斯 （Infosys）等股票於2017~2021年間展現了優異績效，然而騰訊在2021年的報酬卻拉低了整體表現。

一般而言，產業偏向因子、股票選擇以及其他因素如地區配置和收益率曲線定位等，都有助於詮釋ESG指數的績效表現。晨星表示，2021年表現喜憂參半的部分原因在於，全球股市表現最好的領域為能源。但ESG指數對於碳排放密集的能源產業關注度較低，然而市場佔比更大（尤其是在美國）的科技股於2021年的績效亦頗為出色，提振了許多ESG指數的表現。2021年第一季度科技股表現落後，在晨星的ESG指數中，僅有24％的表現超越其同類型指數。