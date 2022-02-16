現在科技醫術發達，讓許多生病的人可以有更完善的治療，其中「癌症」也包含在其中，有了更多的治療選擇，讓家屬與病患都能更安心地接受治療，對生命也抱有更多希望，不過醫療費用就會相當可觀，也容易成家屬的困擾之一，其中網路上出現一篇靠北婆婆的文章，內容提到婆婆罹癌卻選擇「自費藥物治療」，開銷極大讓媳婦擔心，退休金花光後會不會影響到自己的家庭，因此發文抱怨，文章引起熱議。

自費治療虛號上龐大的金額。（示意圖／翻攝自pexels）

一名媳婦在《靠北婆婆2.0》以「醫生已經說了，吃自費藥只能延緩病情，吃止痛藥大概能活3-5年，吃自費藥大概活10-18年，妳為何不替妳兒子及孫子想一想。」開頭痛罵，一樣都是吃藥，明明可以選擇吃健保給付的止痛藥，但婆婆卻只顧自己，選擇健保不給付的自費藥物，更無奈表示「自費藥每月藥費花8萬多，再加上其他的開銷，我們無力負擔，很怕退休金花光都不夠吃藥。」擔心屆時婆婆退休金、保險費都花完了，人卻還活著，到時候病情加上請看護開銷，「怕妳拖累害死全家大小。」

自費藥物治療可以延長壽命，卻會造成龐大的經濟壓力。（示意圖／翻攝自pexels）

媳婦直言以婆婆現在的身體狀況，花這麼多錢也是無效治療，在拖延時間而已，加上若把婆婆的存款花光光，之後的養老金、孩子的教育費要怎麼負擔，更忍不住飆罵婆婆非常自私，吃健保止痛藥也可以過活，但為了讓自己多活幾年，「讓子子孫孫都要為妳自私付出代價，知道病情沒有治癒的可能，那就應該早點離開人世。」

媳婦無奈喊：婆婆太自私。（示意圖/Shutterstock提供）

貼文一出引發眾人砲轟，認為生命誠可貴更質疑媳婦是否覬覦婆婆的錢，「活著就是希望」、「今天如果是妳生病了，是否該去死，不要拖累孩子」、「又沒花到妳的錢，是在哭」、「她用她自己的錢，愛怎麼花輪不到妳說嘴，妳自己不安好心才是真的吧」。但同時也有人認為，「不想責備妳，有句話是這麼說的，久病無孝子，更何況妳只是媳婦，經濟壓力下，真的什麼怨懟都有。」

只能說在經濟壓力如此龐大的前提下，確實很難做出理想的決策，若要顧及大全，有些取捨確實需要討論跟計劃，不過每個人的生命都是珍貴的，也有權利自己做決定，想要用什麼樣的方式治療，還是要以當事人的意願與想法為主。