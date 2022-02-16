澎湃新聞報導，北京時間16日，美國財政部發布資料顯示，去年12月，美國最大和第二大債權國日本、中國所持美債規模均出現下降。具體來看，日本去年12月減持美債230億美元至1.304兆美元，仍為美國第一大債權國。日本在2019年6月超過中國成為美國第一大債權國，並保持至今。

中國在去年12月也減持美債122億美元至1.0687兆美元，仍為美國第二大債權國。

美媒統計，去年8月，中國對美債的持倉規模創2010年以來最低，為1.047兆美元，此後有所回升，但總體規模較穩定。

英國、愛爾蘭和盧森堡則分列美債主要持有國的3至五名。英國去年12月增持254億美元至6474億美元，持倉規模位居美債第三大持有國。愛爾蘭去年12月增持45億美元至3343億美元，仍為美國第四大債權國。盧森堡去年12月則減持104億美元至3235億美元，位列美債第五大持有國。

總的來看，外國持有者去年12月共持有美債規模為7.7394兆美元，較11月增加58億美元，持倉規模續創歷史新高。