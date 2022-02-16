前役對金甌女中陽明高中命中率不佳，因此吞下本季首敗，全隊記取教訓，重新擺正心態，16日以75比52擊退普門中學討回面子，8強賽階段3勝1敗在角逐4強的路上目前還是佔有優勢。

陽明高中教練李台英指出，昨天的敗仗是教訓，球隊命中率奇差也是陣中許多球員籃球生涯第一次遇到的低潮，但賽後大家都主動提到自己不足的地方，儘管不滿意表現，她也不忍苛責，對普門這場就是重新開始，要努力為爭取4補回重要的勝利。

陽明先發主力張聿嵐提到，輸球晚上思考了很多才入睡，雖然自責到落淚，但又收回淚水鼓勵隊友，「輸球真的很嘔。尤其還是自己生日當天，當下真的團隊氣壓很低，但我是球隊領袖，我認為自己沒有做好，有點腦充血只顧著進攻又黏球，沒有好好組織球隊，接下來對北一女中、淡水商工及永仁高中，我都要把這場的錯誤當成警惕。」

此役張聿嵐29分、11籃板、9助攻，差1次助攻就大三元，她笑說：「比賽中不會刻意去強求數據紀錄，只是事後會去想：『阿，我這球或許可以傳出去之類。』」張聿嵐強調，球隊本戰贏在防守，意識到被對手追上時又沒有命中率時，肯定要從防守帶動士氣，每場比賽大家都想咬，防守絕對是勝負關鍵之一。

陽明隊長陳佳妤也有17分佳作，她表示，其實球隊參與聯賽壓力不是只有她，大家都樂於溝通，比較像是一起承擔責任，會在清晨4點半起床練投籃的她，此役三分球7投3中，也為自己的手感鬆了一口氣。

普門以林湘凌18分、10籃板表現最佳，稍早淡水商工在蕭豫玟、韓汛各22分領軍下，以103比54大勝南湖高中，在8強複賽階段率先4連勝，戰績暫時單獨領先。