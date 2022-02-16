彰化縣政府率全國之先，從去年起補助敬老眼鏡，透過驗光、配鏡，至今發現3279位長輩眼部異常，轉介檢查，今年持續這項福利政策，並擴大增加縣內55至64歲原住民為補助對象，並且更加便捷，不用再透過地方鄉鎮市公所，只要攜帶身分證，就可直接透過合約眼鏡公司進行申請，並驗光配鏡。

彰化縣人口約125萬人，老年人口至221年底已達21萬8000餘人，敬老眼鏡自開辦後，已進行配鏡人數共5萬3000餘人，透過幫長輩驗光、配鏡的機會，及早發現眼部異常，已轉介3279位長輩至眼科進一步檢查，避免更嚴重的情事發生。

縣長王惠美表示，為了持續這項敬老政策，今年特別優化簡便敬老眼鏡申請程序，3月1日起，只要攜帶身分證，就可直接透過合約眼鏡公司申請，並驗光配鏡，符合資格的長輩，將免費配送一副物超所值又精美的老花眼鏡，配鏡包含鏡片、鏡框、眼鏡盒及售後服務，目前與縣府簽約眼鏡公司共141間。

社會處長王蘭心表示，彰化縣政府社會處長青福利科網站有公告合約眼鏡公司名單，也可就近到鄉鎮公所社會課拿取紙本合約名單單張，或撥打縣府社會處電話04-7532335洽詢。