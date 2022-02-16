萬物皆漲，反映PTA等原物料價格上漲，紡纖上中游廠調漲產品報價；包括加工絲、聚酯等化纖原料，以及工程塑膠都漲，年初至今的幅度約1成上下，業者指出，3月還有調漲空間，幅度還會有6-7％。另外，進入第二季，瓶用酯粒報價也會隨需求增加調整。

在產品報價上漲下，市場預期，包括遠東新（1402）、新纖（1409）、力麗（1444）、集盛（1455）等紡纖廠，今年第一季的毛利率可望比去年同期提升1-1.5個百分點。

新纖、力麗指出，今年以來的這波酯粒、加工絲報價上漲，主要是因為油價飆漲，紡纖主要原料PTA、EG等價格調漲，為反映原料成本而跟著調漲。

今年1月合併營收創同期歷始新高的新纖指出，目前客戶端報價調漲仍維持順利，在市場追漲不追跌的慣例下，需求也維持暢旺，目前看來，到第一季的營運是看漲的。

PTA等原料上漲的趨勢應可維持到3月，加上需求持續，力麗認為，2月底到3月，聚酯、加工絲等產品調漲的壓力仍在，因此預期，相關產品3月的報價還會調漲。幅度則會稍減，約在6-7％。

瓶用酯粒會是下一個報價調漲的產項；隨著飲料產品旺季即將來臨，客戶對瓶用酯粒的拉貨動能將增強，新纖、力麗指出，今年以來報價上漲較不明顯的瓶用酯粒，預期到3月底開始，在需求增加下，以及原料成本上漲的壓力下，應該會有一波較大幅度的調漲。

遠東新指出，油價上漲引發通膨壓力；且全球海運塞港等變數仍在，全球飲料廠商拉貨轉趨積極，瓶用酯粒產線已提前進入旺季，目前看來上半年動能都可維持強勁。

以目前各紡纖原料酯粒、加工絲、工程塑膠等產品報價調整後，下游端客戶下單的動能並未降緩；力麗、新纖預期，今年首季的毛利率可望因產品價格調漲而受惠，會比去年同期提升。

市場指出，雖然上中游紡纖廠今年仍需面對原料上漲、運費增加等成本壓力，不過，對下游終端客戶都可順利轉嫁，甚至會有超額反映，因此，預期遠東新、新纖、力麗等上中游紡纖廠，今年首季的營業毛利率可望較去年同期提升1-1.5個百分點。